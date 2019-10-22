Брюссель, , 11:56 — REGNUM В случае начала массовых протестов на Украине, они не будут мирными, заявила вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел 22 октября, сообщает «Интерфакс-Украина».

Она раскритиковала «турборежим», Верховной рады Украины, которая принимает огромное количество законов, заявив, что украинскому парламенту не хватает эффективности.

«Если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие — следующий майдан не будет мирным. Это может быть ужасно», — добавила политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил, что избранные большинством власти Украины должны выполнять требования «активного меньшинства», которое способно отстаивать свои интересы и организовывать майданы.

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