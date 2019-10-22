22 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Решение существующих проблем больше нельзя откладывать в долгий ящик. Мировая экономика прибывает в опасном периоде и остро нуждается в более мудром и эффективном руководстве. Пока этого не будет сделано, риски вряд ли удастся уменьшить.

Максим Исаев, , 12:58 — REGNUM В минувшие выходные в Вашингтоне собрались министры финансов и главы центральных банков со всего мира, чтобы обсудить состояние мировой экономики, которая крайне нуждается в лечении. Большинство участников считают, что хорошо осознают, какие именно опасности угрожают мировой экономике, но, похоже, что это не совсем так. Необходимость внесения изменений в политику кажется очевидной для всех, но министры финансов и главы центральных банков продемонстрировали лишь некоторое ощущение срочности этих изменений и ещё меньше признаков необходимости конкретных действий. Побуждаемый, мягко говоря, неуравновешенной американской администрацией, мир может столкнуться с новой глобальной рецессией, говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз понизил свои прогнозы глобального роста. Ожидается, что в 2019 году глобальный объём производства вырастет всего на 3% (в отличие от весеннего прогноза, когда говорилось о 3,3%), а в 2020 — на 3,4% вместо 3,6%. Экономический импульс почти повсеместно снижается. В МВФ этот процесс назвали «синхронизированным замедлением темпов роста». Пересмотренный прогноз оказался самым слабым с момента мирового экономического кризиса 10 лет назад. Прогноз включает в себя серьёзные риски, которые, по мнению экономистов, указывают на возможность дальнейшего снижения.

Подобное положение вещей всегда является волнительным при любых обстоятельствах, но перспектива рецессии в нынешних условиях действительно настораживает. Неуверенное восстановление, которое продемонстрировала мировая экономика в течение последнего десятилетия, привело к истощению возможностей использования традиционных инструментов макроэкономической политики. Во многих странах — не в последнюю очередь в США — налогово-бюджетное стимулирование и постоянный дефицит бюджета привели к увеличению соотношения между государственным долгом и национальным доходом. В следующий раз правительства станут менее охотно использовать дополнительные государственные займы, чтобы поднять спрос, справедливо или ошибочно опасаясь нехватки фискального пространства. Возможности денежно-кредитной политики также практически исчерпаны: процентные ставки либо приблизились к своей «эффективной нижней границе» (как в США), либо опустились ниже этой границы (как в ЕС).

Штаб-квартира ФРС Rdsmith4

Ещё одним следствием предыдущего экономического кризиса и чрезвычайных мер, принятых для его сдерживания, стала усиленная финансовая неустойчивость. Принятые меры были необходимы, но следствием этих мер стали безрассудные оценки рыночной стоимости активов и рост кредитного риска. Безрассудно завышенные цены на жильё стали главной причиной крушения. Во многих странах мира цены на жильё вновь выросли на фоне дешевых кредитов. Банки смогли увеличить свой капитал с 2009 года, но этого может оказаться недостаточно для того, чтобы обезопасить себя в случае очередного большого экономического спада. Италия и другие страны до сих пор не смогли освободиться от «порочного круга» суверенного долга и банкротства банковских учреждений.

На фоне сохраняющихся рисков и ограниченного количества вариантов ответных политических действий, которые могут быть использованы в случае кризиса, президент США Дональд Трамп решил начать торговую войну против КНР и любой другой страны, которая привлекла к себе его внимание. Администрация Трампа проявила поразительное безрассудство при попустительстве со стороны Конгресса. Всё это уже привело к огромному экономическому ущербу, последствия которого на себе ощутили и США. Если «синхронизированное замедление темпов роста» приведёт к глобальному экономическому кризису, то большая часть вины за это ляжет на плечи американского правительства. Но другим также не стоило бы забывать о своей ответственности. Другие страны могли бы сделать гораздо больше, чтобы защитить себя от повышенных рисков.

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Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Например, Китай слишком медленно реагирует на возникающие финансовые дисбалансы. Без сомнения, торговая война Трампа усложнила ситуацию, но китайское правительство добилось лишь незначительных успехов в восстановлении своей системы распределения кредитов. На фоне возникшего давления финансовая уязвимость может внезапно дать о себе знать, что, в свою очередь, может иметь последствия не только для КНР. Великобритания, похоже, намеревается разрушить свою экономику и правительственную систему, стремясь завершить процесс выхода из состава ЕС. Правительства многих стран по всему мира не торопятся проводить реформы, которые позволили бы сделать их экономику более продуктивной и устойчивой. На фоне практически повсеместного увеличения рисков политическая дисфункция может дополнительно усложнить ситуацию.

Если бы страны могли проявить политическую волю, многие проблемы удалось бы решить. Некоторые проблемы, безусловно, можно решить в два счёта. Например, сюда можно отнести риски, связанные с торговой войной Трампа, они исчезли бы, если бы президент США воздержался от разжигания бессмысленного конфликта. Другие риски будет удалить намного сложнее. Для возобновления макроэкономической политики в мире, в котором господствуют постоянно низкие процентные ставки, нужно новое мышление как в денежно-кредитной, так и в бюджетно-налоговой сферах.

Решение существующих проблем больше нельзя откладывать в долгий ящик. Мировая экономика прибывает в опасном периоде и остро нуждается в более мудром и эффективном руководстве. Пока этого не будет сделано, риски вряд ли удастся уменьшить.