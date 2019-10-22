22 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Помимо очевидных практических трудностей, связанных с удержанием контроля над сирийскими нефтяными месторождениями силами нескольких сотен солдат, проблема также заключается в абсолютной незаконности того, что Трамп предлагает сделать.

Максим Исаев, , 12:18 — REGNUM Сохранение небольшого военного контингента, который администрация президента США Дональда Трампа решила оставить в Сирии, не имеет за собой какой-либо реальной военной цели, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

Пистолет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«У базы Эт-Танф нет очевидной военной цели. Насколько мне известно, реальная причина заключается в необходимости блокирования доступа сирийскому правительству и его иранскому союзнику к соседнему пограничному переходу с Ираком. Это позволяет заблокировать торговый путь, который помог бы Сирии лучше интегрироваться с региональными соседям и помог бы правительству Сирии получить более устойчивую экономическую основу, что, как полагают некоторые в округе Колумбия, уменьшило бы возможности США с точки зрения проталкивания политического урегулирования конфликта», — заявил аналитик из «Международной кризисной группы» Сэм Хеллер.

Военная база Эт-Танф позволит сохранить в Сирии символическое военное присутствие, хотя бы для того, чтобы не допустить восстановления контроля сирийского правительства над небольшой частью страны. Сохранение военного контингента на базе Эт-Танф ничего не даст с точки зрения обеспечения безопасности США, оно является незаконным и ставит под угрозу жизни солдат без веских на то причин. Американские сторонники жёсткой линии в отношении Ирана отчаянно цепляются за эту базу, потому что это их последний плацдарм в Сирии, который они могли бы использовать в деятельности против Ирана.

Трамп преподнёс сохранение военного присутствия США в Сирии как необходимость удержания контроля над нефтью. «Президент Трамп заявил, что планирует сохранить небольшое количество войск в северо-восточной Сирии для защиты там нефтяных месторождений, и предположил, что американская компания может помочь сирийским курдам разрабатывать нефть для экспорта», — говорится в сообщении The Wall Street Journal.

«Я всегда говорил, что если вы собираетесь вторгнуться, то держите под контролем нефть… Мы можем решить этот вопрос с курдами, чтобы у них было немного денег, чтобы они получили некоторый денежный поток. Может быть, мы заставим одну из наших крупных нефтяных компаний присоединиться к игре и сделать всё как следует», — заявил Трамп на заседании правительства в понедельник, 21 октября.

Американские солдаты в окрестностях Манбиджа Defense.gov

Одной из единственных последовательных черт внешней политики Трампа является его вера в то, что природные ресурсы других стран должны принадлежать США, которые в свою очередь могут захватывать и эксплуатировать их по своему собственному усмотрению. Мировоззрение Трампа представляет собой причудливое сочетание грубого колониализма с рэкетом. Ранее мы слышали о его желании захватить нефтяные ресурсы в Ливии, Ираке и Венесуэле, поэтому кажется вполне логичным то, что он хочет сделать то же самое в Сирии.

Помимо очевидных практических трудностей, связанных с удержанием контроля над сирийскими нефтяными месторождениями силами нескольких сотен солдат, проблема также заключается в абсолютной незаконности того, что Трамп предлагает сделать. Мало того, что американские силы так и не получили никаких юридических оснований, оправдывающих их присутствие в Сирии, включая разрешение со стороны Конгресса, американское правительство также не имеет права на то, чтобы продавать сирийскую нефть.

«Нефть, нравится вам это или нет, принадлежит сирийскому государству… американская компания поступила бы незаконно, если бы решила захватить и начать эксплуатацию этих активов», — заявил эксперт Бретт Макгур во время своего выступления в вашингтонском мозговом центре «Фонд защиты демократии». США могут столкнуться с серьёзными проблемами, если попытаются продать сирийскую нефть. «На самом деле мы не можем использовать эти нефтяные ресурсы, если не хотим превратиться в нефтяных контрабандистов», — отметил Макгур.

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По словам Макгура, бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который в течение длительного периода времени руководил нефтяной промышленностью, попытался помочь Сирийским демократическим силам (СДС) в продаже сирийской нефти, но так и не смог найти легальную возможность для участия США, которая исключала бы необходимость получения разрешения со стороны президента Сирии Башара Асада.

Запутанная политика Трампа в Сирии представляет собой ядовитую смесь грабежа с одержимостью Ираном. Американский военный контингент до сих пор остаётся в Сирии, и именно Трамп несёт за это ответственность.