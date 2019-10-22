Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Германия готова внести раскол в позицию ЕС в отношении китайских телекоммуникационных компаний, заявила сотрудник «Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов» Янка Эртель в статье для издания The Foreign Policy.

«На фоне прозвучавших возражений со стороны США и ЕС правительство Германии намерено принять новые стандарты в сфере безопасности, которые не подразумевают чётких ограничений в отношении использования технологий китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE», — заявила Эртель.

В статье также говорится о том, что канцлер Германии Ангела Меркель, похоже, готова сделать всё необходимое для сохранения отношений с китайскими компаниями и поставить непосредственные экономические соображения выше долгосрочных стратегических интересов, а также выше интересов ЕС.

«Если немецкий парламент не сможет вмешаться в сложившуюся ситуацию, то почти неизбежно Берлин продолжит придерживаться своего бессистемного подхода, избегать необходимости поиска сложных ответов на сложные вопросы, что может подвергнуть риску безопасность и конкурентоспособность ФРГ, а также оттолкнуть союзников и, что наиболее важно, ослабить позиции ЕС в отношении КНР (а также США) в рамках зарождающейся борьбы за технологическую автономию», — заключила Эртель.

Напомним, компания Huawei является ведущим производителем оборудования, необходимого для создания сетей сотовой связи нового поколения. Huawei может выйти победителем из глобальной борьбы за право внедрения технологий 5G. Однако китайская компания столкнулась с противодействием со стороны США и ЕС из-за опасений того, что Китай может использовать Huawei для сбора разведывательных данных.