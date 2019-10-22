Вашингтон, 22 октября 2019, 11:51 — REGNUM Германия готова внести раскол в позицию ЕС в отношении китайских телекоммуникационных компаний, заявила сотрудник «Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов» Янка Эртель в статье для издания The Foreign Policy.
В статье также говорится о том, что канцлер Германии Ангела Меркель, похоже, готова сделать всё необходимое для сохранения отношений с китайскими компаниями и поставить непосредственные экономические соображения выше долгосрочных стратегических интересов, а также выше интересов ЕС.
Напомним, компания Huawei является ведущим производителем оборудования, необходимого для создания сетей сотовой связи нового поколения. Huawei может выйти победителем из глобальной борьбы за право внедрения технологий 5G. Однако китайская компания столкнулась с противодействием со стороны США и ЕС из-за опасений того, что Китай может использовать Huawei для сбора разведывательных данных.