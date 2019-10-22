Анкара, , 11:44 — REGNUM Если власти США не выполнят своих обещаний по выводу курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока Сирии, Турция готова возобновить военную операцию «Источник мира». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

«Если Вашингтон не сдержат своих слов, то мы с еще большей решимостью продолжим операцию», — сказал Эрдоган.

По его словам, в настоящее время зону безопасности уже покинули «около 700−800 террористов». Вместе с тем власти Турции ожидают, что до 22:00 мск 22 октября «с этих территорий выйдут еще 1,2 тыс. бойцов».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. За это время Вашингтон пообещал обеспечить отвод курдских отрядов на 30 км от границы Турции.

По словам американского лидера Дональда Трампа, Турция, которая начала на северо-востоке Сирии масштабную военную операцию, и курды похожи на дерущихся на детской площадке детей.

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