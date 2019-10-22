Аддис-Абеба, , 11:54 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, отвечая на вопросы членов Палаты народных представителей относительно всеобщих выборов 2020 года, заявил: «Мы никак не застрахованы от проблем на выборах, будут ли они проведены сейчас или в будущем, если мы их отложим». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

«Демократия нуждается в постоянных тренировках. Если мы скажем, что не можем провести выборы сейчас, это принесет нам много проблем в будущем. Мы должны искренне работать над этим, укрепляя общественное доверие», — подчеркнул премьер.

Абий Ахмед сообщил, что Национальная избирательная комиссия Эфиопии (NEBE) сейчас находится в хорошем положении с точки зрения финансов и потенциала, а правительство Эфиопии выделило достаточный бюджет для того, чтобы избирательная комиссия сделала выборы в стране демократичными и свободными.

«Народ Эфиопии извлек урок из конфликта, который произошел после всеобщих выборов 2005 года. Эфиопы не хотят больше конфликтов, возникающих в связи с нечестными выборами», — сказал премьер. «Проблемы у нас, безусловно, есть; однако, если правительство и общественность работают сообща, они могут их решить».