Токио, , 11:39 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён прибыл с официальным визитом в Токио. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, перед отъездом в Страну восходящего солнца южнокорейский дипломат написал в социальной сети, что целью его визита является укрепление дружественных отношений, несмотря на разногласия.

Напомним, что премьер-министр Южной Кореи будет находиться в Японии с 22 по 24 октября.

Известно, что 23 октября Ли Нак Ён примет участие в банкете, организованный японским коллегой, а 24 октября — проведет встречу с премьер-министром Японии Абэ Синдзо, с представителями политических и экономических кругов и студентами.

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