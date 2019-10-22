Цхинвал, , 11:24 — REGNUM Пограничные службы Комитета государственной безопасности Южной Осетии в рамках реализации программы делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии с Грузией в одностороннем порядке продолжили плановые работы по установлению на местности линии разграничения между государствами. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба комитета.

В КГБ указали, что в рамках указанных мероприятий в пограничной полосе к востоку от села Уиста (Цнелис) Знаурского района в направлении села Атоци Хашурского муниципалитета было установлено заградительное сооружение.

Разграничительные мероприятия проводятся югоосетинской стороной в одностороннем порядке ввиду принципиального отказа Тбилиси от участия в работе по установлению и обозначению на местности линии прохождения госграницы, заметили в пресс-службе.

Комитет госбезопасности заявил, что выход из ситуации, возникшей в результате агрессивных действий Грузии и ее западных «кураторов», возможен только в случае подписания Южной Осетией и Грузией «Договора о неприменении силы или угрозы ее применения», создания межгосударственной двусторонней комиссии по делимитации и демаркации государственной границы и выстраивания с Южной Осетией цивилизованных межгосударственных отношений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 октября в Грузии заявили о «незаконной бордеризации», проводимой «российскими оккупационными силами» в районе села Атоци Карельского муниципалитета на грузинско-югоосетинской границе. 19 октября министерство иностранных дел Грузии осудило действия России в окрестностях села Атоци.

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