Куала-Лумпур, , 11:22 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна, которая зависит от экспорта, может быть подвергнута торговым санкциям на фоне усиления протекционизма, наблюдаемого в торговой войне между США и Китаем, сообщает Antara.

Выступая на конференции в Куала-Лумпуре и говоря о торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем, Махатхир Мохамад не упомянул источник возможных санкций против своей страны, но заявил, что разочарован, потому что сторонники свободной торговли в настоящее время используют ограниченную торговую практику на «крупномасштабной» основе.

«В экономической сфере мы связаны с двумя странами, и мы также застряли по середине по географическим причинам. Некоторые даже говорят, что мы сами будем подвергнуты санкциям», — отметил премьер-министр Малайзии.

США и Китай были двумя из трех крупнейших экспортных направлений Малайзии в период с января по август этого года. По словам Махатира Мохамада, чтобы уменьшить влияние этих двух сверхдержав, Малайзия больше сотрудничает с соседними странами в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что близкие отношения с Индонезией будут и впредь укрепляться для благополучия и процветания обеих стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Малайзии: «Отношения с Индонезией будут укрепляться»