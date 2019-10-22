Пекин, , 11:14 — REGNUM Количество пользователей электронной системы сбора оплаты за проезд (ETC) по платным дорогам в Китае превысило 147 млн человек, сообщает агентство Синьхуа.

В Китае зарегистрировано более 147 млн пользователей (ETC) по данным на 16 октября 2019 года, что составляет 77% целевых показателей, сообщили в Министерстве транспорта КНР. С 15 мая текущего года в стране было зарегистрировано 66,32 млн новых пользователей ETC.

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Напомним, что ранее в 2019 году министерство выпустило циркуляр о популяризации использования экспресс-системы оплаты за проезд на платных дорогах страны. Для этого автолюбители должны установить на свой автомобиль специальное устройство. До конца года более 80% зарегистрированных транспортных средств должны обзавестись таким оборудованием.

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