Берлин, , 11:02 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что агрессия Турции на севере Сирии нарушает нормы международного права, об этом 22 октября сообщает канал Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF).

Боевые действия, развязанные Турцией против сирийских курдов глава немецкого внешнеполитического ведомства охарактеризовал как «вторжения», призвав ввести санкции против Анкары.

«После всего, что мы знаем, мы не можем разделять взгляды Турции. Мы считаем, что нападение на курдских повстанцев нарушает нормы международного права», — подчеркнул Маас.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крам-Карренбауэр заявил, что действия Турции наносят удар по основам мироустройства, заложенным после Второй мировой войны.

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