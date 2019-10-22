Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Алексей Логвиненко избран на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону решением депутатов Ростовской городской думы 22 октября. За кандидатуру Логвиненко проголосовали 35 из 37 депутатов. Соперник Логвиненко, депутат гордумы, директор компании «Агрохимсоюз» Сергей Заревский не получил ни одного голоса.

По данным donday.ru, на заседании думы в поддержку Логвиненко, который с апреля 2019 года исполнял обязанности сити-менеджера Ростова-на-Дону, высказался губернатор Василий Голубев — он отметил опыт претендента на руководящих постах. Губернатор также добавил, что новому главе администрации предстоит решить проблемы обманутых дольщиков и реализовать мусорную реформу.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв уволился с должности в апреле 2019 года, проработав на посту сити-менеджера менее двух лет. Горожанам бывший министр транспорта области запомнился крайне неудачной реформой общественного транспорта.

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