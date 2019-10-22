Москва, , 10:50 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников экономического форума Россия — Африка, который откроется в Сочи 23 октября, отметив, что «столь масштабное мероприятие не имеет аналогов в богатой истории российско-африканских отношений». Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте форума.

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«Сегодня государства Африки уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития, играют значимую роль в международных делах», — подчеркнул российский лидер.

Также глава государства отметил заметно активизировавшиеся в последние годы как на двустороннем уровне, так и в различных многосторонних форматах российско-африканские связи, «которые традиционно носят дружественный, партнёрский характер».

По словам Путина, удалось не только сохранить накопленный в прошлом опыт плодотворного сотрудничества, но и добиться новых существенных успехов.

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«Рассчитываю, что в ходе форума будут намечены новые направления и формы кооперации, выдвинуты перспективные совместные инициативы, которые позволят вывести взаимодействие между Россией и Африкой на качественно новый уровень», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка» состоится 23−24 октября 2019 года в Сочи под председательством президента РФ Владимира Путина, главы Египта и председателя Африканского союза Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. Премьер-министр Танзании намерен принять участие в Торговой конференции, которая пройдёт 23 октября, а также в пленарном заседании саммита 24 октября. Ожидается, что на встречу приедут главы государств и правительств почти всех стран Африки, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.