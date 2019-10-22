Токио, , 10:49 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин и король Малайзии Абдулла обсудили усилия по повышению терпимости и борьбу с радикализмом в обеих странах, сообщает Bisnis Indonesia.

«Я приглашаю Малайзию совместно разработать мирный, толерантный ислам, чтобы мы могли предотвратить развитие радикального ислама», — заявил вице-президент Маруф Амин в Токио.

С самым большим мусульманским населением, продолжал вице-президент, Индонезия и Малайзия играют важную роль в развитии учения ислама.

«Индонезия и Малайзия — это страны с преобладающим мусульманским населением. АСЕАН также сталкивается с появлением радикализма и нетерпимости, особенно после того, как в Индонезии произошло нападение на министра безопасности, что вызывает серьезную тревогу», — отметил Маруф Амин.

Напомним, встреча вице-президента Маруфа Амина и короля Малайзии состоялась утром 22 октября в Токио, перед церемонией коронации императора Японии Нарухито.

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