Киев, , 10:48 — REGNUM Власти Украины задумались о создании единого реестра «зарубежной гуманитарной помощи», в рамках которого можно собрать всю информацию по этому направлению.

Такое заявление журналистам сегодня, 22 октября, сделал глава государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник уточнил — проблема в том, что как минимум половина якобы благотворительных грузов выезжает из страны происхождения как товарныйэкспорт — «то есть никакая это не благотворительная помощь». Разрешения на такую помощь дает комиссия при министерстве социальной политики, и практически невозможно проверить — кому именно поступает эта помощь и от кого.

«Мы хотим сделать полностью электронный реестр, где мы будем видеть, кто получает, что получает, от кого и насколько часто. Знать от кого — это важно, потому что можно делать сверку», — подчеркнул Нефедов.

Вместе с тем, чиновник не обозначил, когда такая инициатива может быть реализована на практике.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Рада приняла закон о полной верификации социальных выплат. Целью этого закона, подчеркивают власти, является повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.