Кишинёв, , 10:48 — REGNUM На прошедших 20 октября в Молдавии всеобщих местных выборах, наибольшее число мандатов мэров в первом туре получила Демократическая партия — 191 кандидат тот этой партии одержал победу в первом туре. Как передает ИА REGNUM, об этом сообщил глава ЦИК Молдавии Дорин Чимил.

Кандидаты Партии социалистов победили в 124 населенных пунктах, представители блока ACUM — в 82. Кроме того, в 26 населенных пунктах победили выдвиженцы Либерально-демократической партии, в 13 — представители партии «Шор», в 10 — Нашей партии, в четырех — Партии коммунистов. Еще в четырех населенных пунктах победили кандидаты румыноунионистских партий, а 64 мандата получили независимые кандидаты.

Всего в первом туре избраны мэры в 518 населенных пунктах страны, еще в 380 населенных пунктах пройдет второй тур выборов.

Отметим, что Демпартия, которая под руководством олигарха Владимира Плахотнюка с 2016 по 2019 годы единолично руководила Молдавией, в этот период фактически подмяла под себя либо подкупила большинство региональных лидеров, в том числе избранных от других партий. После бегства из страны Плахотнюка в июне 2019 года большая часть местных избранников остались формально связанными с демократами.

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