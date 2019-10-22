Москва, , 10:41 — REGNUM КНДР благодарна России за её усилия по сохранению мира на Корейском полуострове. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«В дальнейшем в целях защиты мира и безопасности на Корейском полуострове и в нашем регионе мы будем идти рука об руку с нашими российскими друзьями и другими миролюбивыми силами всего мира», — заявил Сон.

Он также пожелал России дальнейших успехов и новых достижений в деле умножения богатства и строительстве сильного государства.

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