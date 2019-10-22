Киев, , 10:39 — REGNUM Назначение уроженца Донбасса и кавээнщика Сергея Сивохо советником украинского Совнацбеза по делам «оккупированных» территорий — это фирменный стиль «днепропетровских» и по сути является продолжением кампании по унижению Донбасса и расчеловечеванию его жителей под видом «реинтеграции».

Такое мнение сегодня, 22 октября, выразил политолог Семен Уралов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отмечает, что в программе «Лига смеха» в последнее время Сивохо всегда исполнял роль «прирученного донецкого» — «такого себе увальня, который во время номеров в шутливой форме извиняется то за свою русскоязычность, то за «донецкое» происхождение». Изучая эти роли, можно много понять про нового советника по реинтеграции Донбасса.

«Назначение Сивохо на такую должность… показывает, что никакой реинтеграции не будет, а будет ещё пять лет унижений, языковой, культурной и гражданской дискриминации. И если жители ДНР и ЛНР смотрят «восстановителей» через границу, то жителям Мариуполя, Константиновки, Краматорска и Артемовска светит еще пять лет мародерства. Но мародерства под шуточки-прибауточки Сергея Сивохо. Продвигаться эта кампания будет устами старого, толстого «донецкого» кавээнщика, который пошел на содержание в «днепропетровский» шапито. В общем, Сивохо — это обычный «донецкий» коллаборационист и делу мира служить вряд ли будет», — резюмировал эксперт.

Уралов добавляет, что назначение Сивохо советником министра культуры или даже премьер-министра не вызвало бы такого резонанса.

ИА REGNUM напоминает, что 21 октября Сивохо сам публично сообщил о своем назначении в украинский Совнацбез.

«Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — заявил комик.