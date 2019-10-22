Тбилиси, , 10:36 — REGNUM Глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили провел встречу с руководителем Союзнического офиса НАТО в Грузии Розарией Пуглиси. На встрече также присутствовал заместитель начальника СГБ Александр Ходжеванишвили. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Службы госбезопасности.

Стороны обсудили вопросы безопасности в Грузии и регионе и отметили значение тесного сотрудничества между Грузией и НАТО в преодолении глобальных угроз и общих вызовов. В том числе были рассмотрены вопросы будущего сотрудничества между Службой государственной безопасности Грузии и Союзническим офисом НАТО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Григол Лилуашвили был назначен назначен на должность главы СГБ Грузии 17 октября.

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