Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:40 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули привел к присяге чиновников, назначенных на ряд руководящих должностей в правительстве страны. Об этом передает BBC Swahili.

По информации телерадиокомпании, церемония приведения к присяге состоялась в доме правительства в коммерческой столице Танзании, Дар-эс-Саламе 20 октября.

Как сообщает ВВС, Мэтиас Кабундугуру был назначен на пост председателя Верховного суда Танзании, Годфрей Мвели занял пост заместителя генерального секретаря министерства региональных администраций и местного самоуправления Танзании (Tamisemi), Хашим Абдаллах Комба был назначен на пост главы округа Начингвеа, а Али Сакила был назначен на посольскую должность.

На пресс-конференции после проведения церемонии президент Магуфули заявил, что призывает назначенных чиновников исполнять свои обязанности в рамках закона.

«Заместитель генсека Tamisemi, при сотрудничестве с министром [региональных администраций и местного самоуправления Танзании], рассмотрите жалобы учителей, ведь у них не должно быть причин для недовольства», — заявил президент, обращаясь к назначенному Кабундугуру.