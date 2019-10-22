Бангкок, , 10:42 — REGNUM Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон лишил всех титулов 34-летнюю Сининат Вонгватчирапхакди за «отсутствие преданности», об этом 21 октября сообщает Al Jazeera.

«За отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора при королевском дворе», — говорится в заявлении монарха, лишающего королевского консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех званий, титулов и наград.

Отмечается, что лишенная всех титулов постоянно пыталась увеличить свой статус при дворе, что, в частности, привело к возрождению титула консорт.

Напомним, титул консорт в монархических системах присваивается некоронованным супругам королевских особ. В Таиланде данный титул не присваивался с начала XX века, возрожден был в июле 2019 года.