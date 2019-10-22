Москва, , 10:34 — REGNUM Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждены три уголовных дела после артиллерийских обстрелов украинскими военными гражданского населения и объектов инфраструктуры в Донбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного ведомства 22 октября.

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Как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»). Речь идёт об обстрелах, совершённых военнослужащими вооружённых сил и Национальной гвардии Украины, 10 и 16 октября.

«В настоящее время Следственный комитет продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений, а также иные факты преступной деятельности украинских военнослужащих в отношении гражданского населения Донбасса», — отметила Петренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября боевики ВСУ открыли огонь по ряду населённых пунктов ДНР. Под прицельный обстрел попали дома на улице Красных Партизан в посёлке Зайцево Никитовского района города Горловки. 16 октября 2019 года миномётному обстрелу со стороны украинских силовиков подверглись гражданские объекты по улице Пустельникова города Горловки. В результате обстрелов ранение получили двое гражданских лиц — 61-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Кроме того, на территории «Новодевичьего» кладбища в городе Донецке под оградой одного из захоронений украинские силовики установили ручную гранату. 12 октября во время уборки могил местными жителями боеприпас взорвался. Две женщины и мужчина получили множественные осколочные ранения.

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