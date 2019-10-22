22 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Токио имеет дело с двумя Владимирами — российским президентом Владимиром Путиным и украинским Владимиром Зеленским. Первый, в связи с Курильскими островами, нужен японцам больше, чем второй. А второму щедрая на благотворительную помощь Япония нужна больше, чем первому.

Анатолий Кошкин, , 10:30 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В России принято считать, что премьер-министр Японии Абэ объявил в связи с событиями на Украине экономические и иные санкции в отношении России как бы нехотя и лишь из солидарности с «большой семеркой», в первую очередь со своим американским сюзереном, не желая на самом деле обижать «друга Владимира». В какой-то мере это действительно так, ибо неловко размахивать «мечом санкций», ведя переговоры с Москвой, результатом которых, по замыслу Токио, должно стать «возвращение» Японии российских южных Курил.

Известно, что, объяснив американцам свои политические и дипломатические маневры на российском направлении и испросив у них позволения вести свою игру ради получения «северных территорий», Абэ пообещал российскому президенту Путину реализацию программы широкого экономического сотрудничества Японии с Россией. Правда, пока ни с Курилами, ни с программой дело не пошло, но это напрямую с санкциями не связано. Во всяком случае, публично. Хотя были примеры, например, с импортом японцами российского алюминия, когда опасаясь окрика из Вашингтона, Токио сворачивал торговлю с Россией.

Тогда, как сообщал Reuters, японские компании начали поиск новых поставщиков алюминия из-за боязни попасть под американские санкции и невозможности расплачиваться с Rusal долларами. «Мы попросили Rusal прекратить поставки алюминия по нашим контрактам, так как не можем осуществлять платежи в долларах США и не хотим брать на себя риск попадания под вторичные санкции США», — пояснял сотрудник одного из японских торговых домов, пожелавший сохранить анонимность в связи с конфиденциальностью темы. Думается, боязнь «вторичных санкций США» оказывала влияние и на другие сделки с нашей страной.

А потому говорить, что Япония фактически не придерживается политики санкций в отношении России, явно преждевременно. Так считает и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который, прибыв в Токио на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито, на встрече с Абэ не преминул поблагодарить последнего за антироссийские санкции, что пресс-служба гостя из Киева постаралась широко распространить. «Благодарны за последовательную политику Японии по поддержке Украины и непризнание незаконной оккупации Крыма, сохранение санкций против России», — приводит она слова своего президента.

Линия на удержание стран «семерки» на позициях сохранения санкционного режима в отношении Москвы в условиях начавшегося брожения по этому вопросу в ряде ведущих стран мира, похоже, становится важной задачей украинской дипломатии. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи со своими коллегами из стран Евросоюза попросил их расширить антироссийские санкции за Крым. Однако едва ли благодарность Зеленского обрадовала Абэ, ибо в Москве, конечно же, внимательно следят за позицией Токио в отношении Украины и всего того, что связано с затянувшимся «украинским кризисом».

Япония, как всегда, желала бы отделаться деньгами. Как известно, японское правительство предоставила щедрую экономическую и гуманитарную помощь Украине. С марта 2014 года ее объем составил 1,86 миллиарда долларов, благодаря чему Токио стал одним из крупнейших зарубежных доноров этой страны. И, тем не менее, Абэ во взаимоотношениях с Киевом вынужден оглядываться на Москву, поскольку все еще надеется найти какое-то, пусть компромиссное, но решение «территориального вопроса». А потому вовлечение в антироссийскую риторику ему явно не нужно.

Хотя небольшой подарок украинскому президенту японцы все же сделали, отказав во въезде в свою страну с ознакомительными целями депутату Госдумы РФ от крымского региона Наталье Поклонской. «В МИД Японии мне действительно отказали в визе. Вообще никак не аргументировали. Долго очень думали и потом отказали без пояснения причин», — сказала Поклонская РИА Новости.