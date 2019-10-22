Кишинёв, , 10:30 — REGNUM Партия социалистов Молдавии предлагает блоку ACUM создать местные правящие коалиции в Кишиневе и во всех регионах страны, где они могут сформировать большинство. Как передает ИА REGNUM, кандидат в мэры Кишиневе Иван Чебан отметил, что в муниципальном совете Кишинева у социалистов 22 мандата из 51, у ACUM 19 мандатов, и они могут создать коалицию.

В свою очередь лидер Партии социалистов, спикер парламента Зинаида Гречаная предложила ACUM создать коалицию во всех районах страны. Она отметила, что в четырех районах социалисты самостоятельно получили большинство в местных советах. Еще в 11 районных советах социалисты на первом месте. А в 18 районах социалисты получили право выдвинуть председателей районов.

Если ACUM и социалисты объединят силы, то они могут получить власть практически во всех районах страны. Ранее, напомним, эти две политические силы создали коалицию на республиканскому уровне, что позволило отстранить от власти олигарха Владимира Плахотнюка. В то же время в период кампании по местным выборам отношения между двумя силами, входящими в коалицию, обострились.

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