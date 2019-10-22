Джакарта, , 10:28 — REGNUM Соединенные Штаты подчеркнули, что они полностью поддерживают суверенитет Индонезии, включая Папуа, сообщает Sindonews.

Заявление было сделано послом США в Индонезии Джозефом Донованом-младшим во время встречи с председателем исполнительного совета Нахдатул Улама, крупного мусульманского объединения в Индонезии, Саидом Акилом Сираджем.

«Мы говорили о Папуа, и я подтвердил, что США уважают территориальный суверенитет страны, включая Папуа. Я также надеюсь, что правительство Индонезии тесно сотрудничает с правительством и местными общинами на Папуа, чтобы преодолеть существующие там проблемы», — заявил посол США.

Стороны также обсудили несколько международных вопросов, включая Афганистан, Палестину, а также ситуацию в Синьцзяне (Китай).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Индонезии встретился с председателем исламской неправительственной организации «Мухаммадия» в Джакарте.

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