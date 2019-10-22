Париж, , 10:31 — REGNUM Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) призвала КНДР раскрыть данные о распространении африканской чумы свиней (АЧС) по стране. Об этом сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на представителей организации.

Специалисты отмечают, что в странах, граничащих с Северной Кореей, ситуация с вирусом обострилась, поэтому МЭБ пытается получить необходимую информацию от властей КНДР.

Известно, что после первого случая заражения АЧС, зафиксированного 30 мая, Пхеньян не передавал никакой информации во Всемирную организацию по охране здоровья животных по ситуации в регионе.

Представители МЭБ подчеркнули, что страны, в которых зафиксировали более одного случая заражения африканской чумой, должны совместно с соседними странами принять необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения вируса.

Всемирная организация по охране здоровья животных — межправительственная организация, ответственная за здоровье животных. МЭБ признано Всемирной торговой организацией в качестве консультативной организации. Штаб-квартира организации расположена в Париже, Франция.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A, согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.