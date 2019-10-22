Киев, , 10:28 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приедет на Украину в начале ноября 2019 года, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на брифинге, сообщило 22 октября информационное агентство «Укринформ».

На вопрос журналистов о сроках приезда миссии Милованов ответил: «Через пару недель».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала журналистам, что МВФ требует от Украины продолжения судебной, налоговой, таможенной и антикоррупционной реформ, а также принятия закона о незаконном обогащении.

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