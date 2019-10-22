Дамаск, , 10:29 — REGNUM Вертолеты Военно-космических сил Российской Федерации приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, которую ранее занимали американские военнослужащие. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Отмечается, что в настоящее время воздушная гавань принимает только военные вертолеты. Когда первую посадку совершит самолет, сказать сложно, говорится в сюжете.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября правительственные войска Сирии вошли в город Табка в провинции Ракка, ранее находившийся под контролем курдов. Все контрольно-пропускные пункты боевых подразделений «Сирийских демократических сил» (SDF) были открыты для сирийской армии, которая продолжает движение на север.

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