Киев, , 10:21 — REGNUM Последние политические события на Украине — это «циничный карнавал не по размеру натянутых масок», — заявил в своем комментарии сегодня, 22 октября, украинский политолог Андрей Ермолаев.

«Говорения заменили собой решения. Уже рекорды бьются по говорению. Уличные слухи и «сарафанное радио» диджитализировались быстрее «цифрового государства». Умные печатные СМИ умирают на глазах, уступая нон-стоп-телеспектаклям и сетевому жужжанию», — комментирует эксперт.

По словам Ермолаева, политические события на Украине по сути трансформировались в некие магические действа:

«Они могут объясняться только языком гаданий и беспредметных предположений («какие-то шаги», «планы Б-В-Г», и совершенно мистическое «согласно соцопросу, люди хотят…»). Общественно-политическая жизнь превратилась в белое полотно, за которым мелькают тени тех, кого «угадывают» миллионы дезориентированных обывателей и сотня специалистов по публичному гаданию», — заявил политолог, добавив, что так живет «общество мифа, погруженное в обряды неоязычества».

ИА REGNUM напоминает, что последние дни на Украине отмечены целым рядом политических конфликтов, самым громким из которых стал номер студии «Квартал 95», в котором юмористически обыгрывались поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и последовавшие за ним комментарии сторон конфликта.