Тбилиси, , 10:20 — REGNUM 22−23 октября в столице Грузии проходит Тбилисский форум Шелкового пути. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

На открытии форума генеральный секретарь ТРАСЕКА (Международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азии) Мирча Чиопрага отметил значение Грузии, которая соединяет Европу и Азию. «Грузия — очень важная страна, так как она находится на перекрестке Азии и Европы. Этот форум помогает бизнесу, обеспечить легкий транзит продуктов для ведения бизнеса и развития страны», — заявил генеральный секретарь.

Цель мероприятия — создать и укоренить дискуссионную платформу, где представители инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора будут обсуждать перспективы углубления сотрудничества и связей в сфере международной и региональной торговли.

На «Тбилисский форум Шелкового Пути» в этом году прибыло около 2000 делегатов из 60 стран. Среди гостей — вице-премьеры и министры из соседних стран, представители ЕС и Китая, а также международных финансовых институтов и крупных бизнес-компаний.