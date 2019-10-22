Тбилиси, , 10:13 — REGNUM Грузия и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза заменит ранее подписанное Грузией с ЕС соглашение об ассоциации.

По информации МИД Грузии, документ подписали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и министр иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Доминик Рааб 21 октября в Лондоне, в рамках визита грузинского министра в Великобританию.

Документ охватывает различные сферы двустороннего сотрудничества: это внешняя политика и безопасность, уважение принципов международного права, содействие мирному урегулированию конфликтов, экономический диалог, сферы транспорта, энергетики, охраны окружающей среды, борьба с изменениями климата, индустриальная политика и инновации, финансовые услуги, информационные технологии, туризм, сельское хозяйство, образование и культура и многие другие.

В Тбилиси особенно подчеркивают тот факт, что новое соглашение предусматривает режим свободной торговли между Грузией и Великобританией и повторяет все положения соглашения об углубленной и всеобъемлющей торговле с ЕС.

«Соглашение признает достижения Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции и ее европейский выбор, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, мирное урегулирование конфликтов и безопасное и достойное возвращение беженцев», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Новое соглашение временно вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС, а полностью — после его ратификации обеими сторонами.