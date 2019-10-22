Москва, , 10:10 — REGNUM Парламенты России и КНДР должны поддерживать сложившийся уровень сотрудничества между двумя странами и укреплять взаимодействие на международных площадках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Наши парламенты должны стараться сохранять нынешнюю добрую атмосферу и сотрудничество между нашими странами», — заявил Сон.

Для этого необходимо поставить на регулярную основу делегационные обмены и контакты на различных уровнях двумя парламентами, отметил он.

«Мы желаем укрепить наше взаимодействие и взаимную поддержку на международных парламентских площадках, — подчеркнул Сон.

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