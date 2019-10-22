Кишинёв, , 10:08 — REGNUM ЦИК Молдавии завершил подсчет голосов на выборах мэра Кишинева. Как передает ИА REGNUM, во второй тур вышли социалист Иван Чебан и кандидат от блока ACUM, глава МВД Андрей Нэстасе.

Поддержанный президентом Игорем Додоном кандидат Чебан, согласно окончательным результатам, набрал 40,19% голосов, Нэстасе — 31,08%.

Далее следуют либерал Дорин Киртоакэ (10,15%), депутат Октавиан Цыку (4,76%), кандидат от партии «Шор» Валерий Клименко (3,04%), гражданский активист Виктор Киронда (2,73%) и кандидат от Демпартии Владимир Чеботарь (2,44%). Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

Киртоакэ уже призвал своих сторонников во втором туре голосовать «против Чебана и социалистов». Цыку заявил, что поддержит Нэстасе, если тот откажется от коалиции с социалистами. В свою очередь Чебан предложил Киронде и Цыку возглавить управления мэрии в случае его победы.

Второй тур выборов мэра Кишинева пройдет 3 ноября.

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