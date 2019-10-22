Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM Республика Белоруссия может помочь Свердловской области в строительстве объектов спортивной инфраструктуры для Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

На встрече белорусской и свердловской делегаций в Минске была заключена договорённость о том, что стороны проработают вопрос о привлечении строителей из республики.

По мнению свердловского министра строительства Михаила Волкова, компетенции белорусской стороны «не вызывают никаких сомнений».

«Лучшие отделочники в бывшем СССР — это белорусы, поэтому договорились о совместной работе», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия может помочь в строительстве свердловских школ. Республиканский Банк развития может вложить свои деньги в возведение социальных объектов, что ускорит их строительство.

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