Барселона, Испания, , 09:57 — REGNUM Предварительную оценку ущерба от акций протеста в Барселоне подсчитали городские власти. Об этом сообщает El País.

По предварительной оценке, на устранение последствий беспорядков в столице Каталонии придется потратить около €2,7 млн. В эту сумму входит восстановление транспортных средств, домов и общественных заведений, а также уличной инфраструктуры.

Понесли свои потери и бизнесмены, которые занимаются торговлей и содержат рестораны и кафе. Сообщается, что их оборот в эти дни снизился на 30—50%.

Как передавало ИА REGNUM, в Каталонии начались массовые протестные акции после того, как испанский суд назначил организаторам референдума о независимости региона в 2017 году наказание в виде тюремных сроков. В настоящее время обстановка нормализуется.

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