Токио, , 09:53 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин проведет двустороннюю встречу с королем Малайзии султаном Абдуллой во время своего государственного визита в Токио, сообщает Antara.

Известно, что двусторонняя встреча состоится до начала церемонии коронации императора Японии Нарухито.

«Король Малайзии хочет поздравить и познакомиться с вице-президентом Индонезии. Кроме того, стороны проведут переговоры по укреплению двусторонних отношений между Индонезией и Малайзией», — заявил секретарь вице-президента Мохамад Умар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный визит вице-президента Индонезии в Токио отражает сильные и тесные отношения между странами.

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