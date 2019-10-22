Москва, , 09:47 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил парламентариев КНДР вновь посетить с визитом Россию в 2020 году, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Приглашаем вас на будущий год вновь совершить официальный визит к нам в страну», — заявил Володин в ходе встречи с председателем Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Соном.

Сторонам предстоит обсудить много вопросов.

«У нас есть огромный спектр вопросов, который необходимо обсуждать на принципах добрососедства и уважения друг к другу. Надеемся, что ваш приезд послужит серьезным вкладом в развитие отношений между странами, придаст дополнительный импульс и больше будет понимания в отношениях», — сказал Володин.

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