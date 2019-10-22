Сеул, , 09:45 — REGNUM Военный самолёт, предположительно российских ВКС, нарушил зону опознавания ПВО Южной Кореи. Об этом заявил офицер Объединённого комитета начальников штабов Республики Корея, передаёт агентство Yonhap.

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Инцидент произошёл сегодня, 22 октября. Как уточнил представитель комитета, самолёт вошёл в южнокорейскую зону идентификации ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления над Восточно-Китайским морем. На перехват в этот район были направлены истребители F-15K, вынудив его изменить курс.

Другие подробности, включая тип самолёта, курс его полёта и то, как долго он находился в зоне, не сообщаются.

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Издание добавляет, что, по данным правительства Южной Кореи, в 2019 году российские военные самолёты заходили в KADIZ по меньшей мере 13 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила о том, что российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета, российский и китайский, вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления. По нарушителям было выпущено 20 сигнальных ракет и сделано более 300 предупредительных выстрелов. В свою очередь, российское Минобороны отвергло нарушение воздушных границ других государств и опровергло заявления о предупредительных выстрелах.