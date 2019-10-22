Чебоксары, , 09:44 — REGNUM В Чувашии в 2020 году начнут вручать памятную медаль «100-летие образования Чувашской автономной области». На награду смогут претендовать как жители России, так и иностранцы и лица без гражданства. При этом глава Чувашии Михаил Игнатьев может проявить «собственную инициативу» и сам решить, кого он хочет наградить. Соответствующий указ он подписал 21 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно положению, памятная медаль «100-летие образования Чувашской автономной области» «является формой поощрения за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги» перед республикой. Награда не является государственной и будет вручаться как жителям России, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства.

В документе отмечается, что «по собственной инициативе» главы республики медалью могут награждаться «почётные гости праздничных торжеств и мероприятий», посвященных 100-летию образования Чувашской автономной области, за «плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению межнациональных отношений, заслуги в развитии внешнеэкономических и международных связей».

При этом кандидатов на награждение может вносить и руководитель администрации главы Чувашии. Также кандидатов будет определять специально созданная комиссия «на основании рассмотрения ходатайств государственных органов, органов местного самоуправления о награждении памятной медалью».

Медаль будут вручать в 2020 году. Расходы на изготовление предусмотрены в республиканском бюджете. Медаль будет изготовлена из томпака с позолотой (анодирована под золото), имеет форму разностороннего восьмигранника.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году отмечается 550-летие со дня основания Чебоксар, в 2020 году будут праздновать 100-летие со дня образования Чувашской автономной области.