Кампала, , 10:25 — REGNUM В то время, как Россия традиционно была ориентирована на экспорт оружия и зерна в Африку, в настоящее время страна стремится расширить сферы своего влияния на континенте. Об этом передает независимая угандийская ежедневная газета Daily Monitor Uganda.

Журналисты издания назвали четыре основные темы, которым, по их мнению, будет отдан приоритет в обсуждениях в рамках саммита Россия — Африка, который пройдет 23 — 24 октября на черноморском курорте Сочи.

Как передает издание, первой темой станет добыча углеводородов. Россия является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров углеводородов через таких энергетических гигантов, как «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл», но поскольку 65% ее территории покрыты вечной мерзлотой, которая делает разведку и добычу дорогостоящей, Россия намерена проводить разведку залежей перспективных ресурсов в Африке. «Газпром» уже работает в Алжире, где он открыл три газовых месторождения, а также в Ливии, хотя его деятельность там в основном застопорилась после войны в 2011 году, отмечают журналисты. Компания также заинтересована в участии в проекте по строительству газопровода, связывающего Нигерию и Европу через Алжир, передает издание. «Лукойл» недавно открыл ряд месторождений нефти и газа в Гане, Нигерии, Камеруне и Египте. «Роснефть», со своей стороны, инвестирует в морское газовое месторождение Зохр в Египте и собирается участвовать в 20 проектах с энергетической группой Oranto Petroleum в Нигерии.

Так как Африка испытывает недостаток в атомной энергии, в СМИ ожидают обширных обсуждений по данной теме на саммите. Напомним, что на континенте находится только одна атомная электростанция, в ЮАР. Атомные электростанции, построенные в России, имеют ценовое преимущество перед западными конкурентами, и ее государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» предлагает выгодные финансовые соглашения для стран-клиентов. Как сообщают журналисты, в корпорации уже подписали предварительные соглашения по ядерным проектам с Египтом, Нигерией, Суданом, Кенией, Ганой, Замбией и Угандой. К настоящему моменту только Египет подписал соглашение о строительстве атомной электростанции с четырьмя реакторами в Дабаа на побережье Средиземного моря к 2028 или 2029 году. Стоимость одной установки может быть чрезмерно высокой, но в «Росатоме» сообщают, что страны, включая Руанду, проявляют «большой интерес» к менее дорогим атомным электростанциям.

Богатая минеральными ресурсами, Россия обладает значительным опытом в их добыче, который может быть применен и в других странах, поэтому от саммита ожидают обсуждения на данную тему, передает Daily Monitor. Крупнейший в мире производитель алмазов компания АЛРОСА в 2003 году основала в Анголе шахту Катока. Для обеспечения электроэнергией своих предприятий Россия построила в стране электростанцию. С 2014 года АЛРОСА также занимается поиском новых месторождений в стране, отмечают журналисты. В этом году АЛРОСА объявила, что также начнет добычу полезных ископаемых в Зимбабве. Алюминиевый гигант «Русал», ранее являвшийся мишенью для санкций США, тем временем добывает бокситы в Гвинее и решил вновь открыть там нефтеперерабатывающий завод, закрытый с 2012 года. Такие группы компаний, как «Норильский никель», «Северсталь», «Nordgold» и «Ferrum Mining», представлены на Мадагаскаре, в Гвинее, ЮАР и Буркина-Фасо.

По информации издания, массовый спад рождаемости в России после распада СССР привел к сокращению числа молодых людей в учебных учреждениях. Поскольку в университетах, по словам журналистов, много свободных мест, Африка может обеспечить России постоянный поток студентов. Обсуждение этой возможности должно стать четвертой важнейшей темой для обсуждения на саммите, передает Daily Monitor. Чарльз Робертсон, главный экономист «Ренессанс Капитал», считает, что число российских студентов за последнее десятилетие сократилось на 40%.

«Если не хватает молодых людей, то как можно заполнить университеты? Вы можете привлечь африканских студентов», — заявил он в интервью Daily Monitor.

По его словам, это также принесет России «искусную долгосрочную выгоду» в деловых отношениях с Африкой.

«Люди более охотно заключают торговые сделки со страной, которую они знают, в которой они были», — заявил он.

По данным министерства образования Уганды, число африканских студентов в российских вузах составляет около 17 000 человек. За последние 10 лет оно удвоилось и, как ожидается, продолжит расти.