Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Конституционный суд РФ в открытом заседании рассмотрит жалобу жертв политических репрессий, чьих родителей в советские годы выслали из Москвы. До сих пор заявители не могут вернуть себе жилье в столице.

Конституционный суд Рф Дарья Драй © ИА REGNUM

В суд обратились Алиса Мейсснер из Кировской области, Елизавета Михайлова из Владимирской области и Евгения Шашева из Коми. Они считают неконституционными положения статьи 13 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части 1 статьи 8, части 2 статьи 8 Закона города Москвы «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения».

Все три заявительницы являются реабилитированными жертвами политических репрессий. Они родились в высылке либо в спецпоселении, куда их родителей отправили в 1930−40-х годах.

Теперь заявительницы хотели бы получить жилье в Москве, где их родители жили до высылки, однако не могут этого сделать, так как в оспариваемых положениях указано, что право на обеспечение жильем жертвы политрепрессий получают только в том случае, если предварительно сами вернутся на прежнее место жительства.

Они также обращают внимание на дополнительные ограничения в получении жилья, установленные на уровне субъектов РФ. В частности, для получения жилого помещения в Москве им необходимо прожить в столице 10 лет, не иметь в собственности или пользовании другого жилья и быть малоимущими.