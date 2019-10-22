Москва, , 09:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за интенсификацию отношений с парламентом КНДР, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласен с предложением о необходимости развития контактов между нашими парламентами, правильнее было продумать об обсуждении тем в рамках профильных комитетов, чтобы заняться более конкретной работой, которая позволила бы выйти на результат. И мы бы законодательно обеспечили те решения, которые приняты на уровне глав государств», — заявил Володин в ходе встречи с председателем Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Соном.

В отношениях между странами должны быть единые подходы и отсутствовать двойные стандарты.

Володин осудил санкционную политику США, а также торговые войны.

«Эти санкции бьют и по странам другим, по странам ЕС, возможно, они выгодны только США, и то это вопрос спорный», — рассуждает спикер Госдумы.

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