Токио, , 09:27 — REGNUM В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.

«Я взошёл на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме», — цитирует Нарухито Japan Times.

Отмечается, что на церемонии коронации присутствовали делегаты из более чем 180 стран, а также порядка двух тысяч гостей. На подготовку церемонии вступления на престол нового императора власти Японии потратили более 16 млрд йен (свыше $147 млн).

Торжественный парад по этому случаю японские власти решили перенести на 10 ноября в связи с необходимостью восстановления инфраструктуры страны после стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Хагибис».

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