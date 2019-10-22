Соединённые Штаты Америки, , 09:27 — REGNUM Турция, которая начала на северо-востоке Сирии масштабную военную операцию, и курды похожи на дерущихся на детской площадке детей. Такое сравнение сделал президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе. Об этом сообщает телеканал BBC.

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«Как два ребёнка во многом, вы позволяете им подраться, а затем вы их разнимаете», — сказал американский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. 17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. За это время Вашингтон пообещал обеспечить отвод курдских отрядов на 30 км от границы Турции.

Добавим, что ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп полностью готов начать военные действия против Турции, но предпочитает обходиться мирными методами. По его словам, Трамп выбирает из всех возможных вариантов мир, предпочитая его войне.