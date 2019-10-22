Токио, , 09:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.

«Для меня большая честь принять участие в интронизации императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям, и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека», — заявил Зеленский.

Мероприятие продлилось более получаса. Последний раз подобная церемония проходила 30 лет назад, поэтому Зеленский стал первым президентом Украины, присутствовавшим при интронизации императора Японии. Всего на церемонии присутствовали представители 200 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский поблагодарил Японию за предоставление Украине помощи на сумму $1,8 млрд.

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