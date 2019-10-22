Париж, , 09:20 — REGNUM Посадка самолета, на борту которого будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, во вторник, 22 октября, в аэропорту Майотты, произойдет без пожарной части, сообщает Le Figaro.

Пожарные острова Майотта, французского департамента, отказались обеспечивать пожарную безопасность во время посадки самолета президента, объявив о «солидарности» со своими коллегами в столице после того, как 15 октября во время демонстрации пожарных в Париже был выпущен слезоточивый газ.

В национальном союзе пожарных заявили, что «адекватная охрана самолета президента Республики не будет обеспечена за час до приземления самолета, во время приземления и спустя пятнадцать минут после полного выключения двигателей».

Известно, что затем деятельность пожарных в аэропорту Майотты возобновится в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько тысяч пожарных вышли на демонстрацию в Париже 15 октября, требуя увеличения заработной платы. Акция протеста завершилась столкновениями с полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: Ле Пен раскритиковала план усиленных мер по борьбе с миграцией на Майотте