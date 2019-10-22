Париж, , 09:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к продлению срока соглашения о прекращении огня между Турцией и курдами на севере Сирии, об этом 21 октября сообщает Reuters.

Как отмечают журналисты агентства, призыв был сделан во время телефонного разговора между Макроном и президентом России Владимиром Путиным.

Стороны согласились с тем, что урегулирование конфликта в Сирии должно проходить с использованием дипломатических методов.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии с целью борьбы с курдскими повстанцами. Международное сообщество осудило выпад Анкары, призвав ее к немедленному прекращению агрессии.

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