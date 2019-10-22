Канкун, Мексика, , 09:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обеспокоен обстановкой в Мексике. Об этом на бизнес-саммите в городе Канкуне 21 октября рассказал посол США в латиноамериканской стране Кристофер Ландау, сообщает газета Milenio.

Дипломат рассказал, что 19 октября Трамп обсуждал с ним сложившуюся ситуацию в городе Кульякане и выразил свою поддержку мексиканскому государству.

«Ведь он очень обеспокоен вопросом стабильности Мексики», — приводят журналисты слова Ландау.

Посол также отметил, что в США заинтересованы в стабильности и процветании Мексики и готовы оказать помощь для того, чтобы пресечь контрабанду оружия на американо-мексиканской границе.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября в Мексике, в Кульякане, был задержан Овидио Гусман Лопес, сын бывшего главаря наркокартеля «Синалоа». После этого в городе начались столкновения силовиков с криминальными структурами. На улицах шли бои с использованием пулеметов и автоматических винтовок.

В результате перестрелки погибли девять человек и 28 были ранены. Среди них было много мирных жителей. Власти решили выпустить Лопеса, чтобы уладить конфликт.