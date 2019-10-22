Додома, , 09:08 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива будет представлять президента страны Джона Магуфули на саммите Россия — Африка в Сочи. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на сообщение пресс-службы премьер-министра Танзании.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, Маджалива вылетел в Россию в воскресенье, 20 октября.

По информации издания, саммит состоится 23 и 24 октября под председательством президента РФ Владимира Путина, главы Египта и председателя Африканского союза Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. Премьер-министр Танзании намерен принять участие в Торговой конференции, которая пройдет 23 октября, а также в пленарном заседании саммита, которое состоится 24 октября, сообщается в заявлении пресс-службы.

Как сообщают журналисты Mwananchi, саммит нацелен на восстановление отношений между Россией и странами Африки, которые «пошатнулись» после распада СССР в 1991 году.