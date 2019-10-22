Пекин, , 09:01 — REGNUM Сотрудничество Ирана и России в сфере безопасности уже на сегодняшний день позитивно отражается на ситуации на Ближнем Востоке, а в будущем позволит стабилизировать регион. Об этом в ходе Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заявил заместитель начальника Генерального штаба вооружённых сил Ирана, бригадный генерал Мехди Раббани.

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«К сожалению, в настоящее время ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке не такая хорошая, — приводит ТАСС слова генерала. — Однако благодаря сотрудничеству таких стран, как Иран и Россия, ситуация в этой сфере будет улучшаться».

Раббани отметил очень хорошие отношения Ирана с Россией, в частности в области военного сотрудничества. Что касается США, то, по мнению замначальника Генштаба, они несут на себе большую часть ответственности за нестабильность на Ближнем Востоке.

«Мы уверены, что наиболее опасные действия исходят от Соединённых Штатов. А также от некоторых стран, которые следуют за ними и ставят перед собой аналогичные цели, среди них Саудовская Аравия», — добавил Раббани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президента РФ Владимира Путина назвали наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке, с мнением которого нельзя не считаться. Редактор ВВС по ближневосточной тематике Джереми Боуэн в статье для издания The Sunday Times отмечает, что российский лидер пребывает в хороших отношениях и с Ираном, и с Израилем. При этом, сотрудничая с Тегераном, Путин посетил его противников — Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. В статье редактора ВВС говорится, что глава РФ, у которого нет «волшебного подхода» к Ближнему Востоку, просто действовал, пока страны Запада «думали».

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